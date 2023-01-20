В Польше потребовали остановить украинскую «оккупацию» Кракова KRKnews: в Кракове жители потребовали остановить украинскую «оккупацию» главной площади

Фото: Alex Bona / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жители польского Кракова потребовали от властей запретить демонстрации украинцев на главной площади города, пишет портал KRKnews. Свое обращение в администрацию города направили националисты из движения «16 постулатов». В нем поляки потребовали принять меры и остановить «фактическую оккупацию» площади, так как на ней проходят пикеты ежедневно с использованием громкоговорителей.

Небольшая, но громкая группа украинцев устраивает там шумные политические демонстрации, используя звуковую систему и нарушая достойный и в то же время туристический характер этого места, — сказано в публикации.

Украинцы, по мнению участников националистического движения, также мешают туристам. Оскорблением поляки посчитали и тот факт, что украинские беженцы используют польские флаги, когда «выкрикивают бандеровские лозунги».

Ранее премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь в большей степени, чем в Эстонии.