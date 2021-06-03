В Польше отреагировали на отзыв разрешения на строительство Baltic Pipe

https://static.news.ru/photo/8a980b54-c502-11eb-b74e-96000091f725_660.jpg Фото: Energinet/Maria Tuxen Hedegaard

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач считает, что за решением властей Дании по отзыву разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe могут стоять не только экологические вопросы. Он заявил в эфире Польского радио, что Варшава будет разбираться в этом вопросе, поскольку завершение проекта очень важно для страны.

Конечно, мы будем стараться выяснить этот вопрос как можно быстрее, хоть и понимаем, что за темой окружающей среды часто стоят другие интересы. <...> В интересах Польши и всей Европы как можно быстрее окончить данный проект, — заявил заместитель министра.

Польша и Дания подписала меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость оценивается в €1,7 миллиарда. Более половины суммы приходится на польскую компанию Gaz-System. Она собирается импортировать по газопроводу большой объём газа после 2022 года. Тогда оканчивается контракт на поставку российского газа в Польшу.

Разрешение на строительство было отозвано апелляционным советом по вопросам окружающей среды и продовольствия Дании. Причиной названо то, что в документе недостаточно описаны меры по защите летучих мышей, лесных мышовок и соневых (мелкие грызуны, похожие на мышей) во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию. Эти животные находятся под защитой положения Четвёртой европейской директивы об охране природных мест обитания. Разрешение было отозвано только у фрагмента газопровода на территории Дании, два других участка не были затронуты.

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на ситуацию с Baltic Pipe. По его словам, Варшава потеряет интерес к «Северному потоку — 2» после отзыва разрешения со стороны Дании, поскольку польским политикам теперь нужно спасать своей проект. Пушков напомнил поговорку: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь».