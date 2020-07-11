В Польше откроют музей памяти жертв Волынской резни

https://static.news.ru/photo/63ca3166-c362-11ea-a60d-fa163e074e61_660.jpg Хелм Фото: wikipedia.com

Вице-премьер Польши Яцек Сасин сообщил, что в городе Хелм создадут Институт правды и примирения, а также Музей жертв Волыни. Поводом для этого послужила 77-летняя годовщина волынской трагедии.

Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны такой памятью погибшим полякам и всем, кто пострадал на Волыни, — цитирует «Европейская правда» Сасина.

Он назвал это важной исторической инициативой, которая должна восстановить память о жертвах украинско-польского конфликта 1943-1944 годов. В музее почтут память также украинцев, спасавших в те годы своих соседей-поляков. По словам Сасина, благодаря музею, Хелм станет центром исторической памяти о польских пограничных районах.

В 2016 году нижняя палата польского парламента одобрила признание Волынской резни геноцидом и утвердила 11 июля днём памяти жертв этого события. Волынской резнёй называют этнические чистки поляков вооружёнными формированиями под командованием Степана Бандеры в 1943 году. Её жертвами, по разным оценкам, могли стать до 100 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, президент Польши Анджей Дуда назвал Волынскую резню в годы Второй мировой войны этнической чисткой. Он посетил кладбище, где похоронены жертвы тех событий и отметил, что в 1940-е годы не было войны между Польшей и Украиной, а была «обычная этническая чистка». По его словам, речь шла о том, чтобы убрать поляков с тех территорий. Всего на этой территории были убиты до 100 тыс. поляков: простых людей, аграриев, работавших на земле, целых семей, женщин, детей, стариков.