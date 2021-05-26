Польша не смогла объяснить, почему борт «Белавия» летает кругами у границы

https://static.news.ru/photo/a683912e-be38-11eb-8f70-96000091f725_660.jpg Фото: Belavia - Belarusian Airlines/facebook.com

Польское управление гражданской авиации затруднилось объяснить, почему самолёт белорусской авиакомпании ««Белавиа»», который следует по маршруту Минск — Барселона, летает кругами у границы страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления.

Управление гражданской авиации не занимается допуском или не допуском самолётов. Я вижу самолет сейчас. Самолет сейчас двигается в направлении Польши. Я не знаю, почему он летает кругами. Я не знаю, что произошло, — отметила представитель организации.

В свою очередь пресс-секретарь Польского агентства воздушного транспорта Павел Лукашевич опроверг сообщения о запрете для белорусского воздушного судна по вхождению в воздушное пространство страны. По его словам, пилотам лишь сообщили о возможных сложностях при пересечении воздушного пространства Франции. Лукашевич добавил, что в варшавском аэропорту ранее приземлился другой борт «Белавиа», который прилетел из Минска, что свидетельствует об отсутствии какого-либо запрета.

Ранее представители польского агентства гражданской авиации заявляли, что самолёт из Белоруссии не был допущен на территорию страны. Сообщалось, что это связано с рекомендациями Европейского агентства авиационной безопасности, которое рекомендовало не допускать самолёты из Белоруссии в воздушное пространство ЕС из-за инцидента с бортом Ryanair в столице республике.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщении о бомбе на борту. Эта информация не подтвердилась. Среди пассажиров находился блогер Роман Протасевич, которого в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков. Его задержали. Вместе с ним летела россиянка София Сапега. Её также задержали, а затем арестовали на два месяца. Обвинение девушке ещё не предъявлено.