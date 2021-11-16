В Польше оценили перспективы начала войны с Белоруссией

Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что войны с Белоруссией с применением оружия, скорее всего, не будет. Об этом он сказал в интервью Польскому радио, комментируя миграционный кризис на польско-белорусской границе.

У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока скорее нет на горизонте. Я использую это слово — «скорее» — потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником, — сказал он.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась неделю назад. Большое количество беженцев из стран Востока и Африки пытаются через польскую границу попасть в страны ЕС. Брюссель не обирается принимать их, возлагая всю ответственность на Белоруссию, которая якобы специально спровоцировала беженцев любым путём пересечь границу. При этом ЕС отказывается вести диалог, чтобы разрешить проблему.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал миграционный кризис на польско-белорусской границе атакой на Евросоюз. По его мнению, вина в организации этого лежит на главе Белоруссии Александре Лукашенко.