https://static.news.ru/photo/609731f6-cc78-11e9-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель главы министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. По его словам, это стало следствием незаинтересованности Москвы в сохранении «духа исторической правды». Об этом он заявил в интервью радиостанции Maryja.

Мы хотим отметить эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия, что подтверждается в последнее время, не заинтересована в этом, — цитирует « Лента.Ру » польского министра.

Он напомнил, что когда то российский лидер Владимир Путин был одним из главных гостей подобных мероприятий. Теперь же Польша пересмотрела свой подход к истории и в этот раз власти пригласили президента США Дональда Трампа.

Ранее News.ru писал, что бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение нынешних властей страны не приглашать Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала войны. По его словам, не пригласив Россию, Польша ухудшает и без того плохие отношения между странами.