https://static.news.ru/photo/47a3f266-cd58-11e9-9e31-fa163e074e61_660.jpg Мариус Блащак Фото: US Joint Staff/Digital/Global Look Press

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила послевоенные репарации от Германии.

В эфире польского телевидения он заявил, что такое решение приняла Россия, а Польша не имела суверенного права воздействовать на него.

Он также настоял на том, что вопрос репараций всё ещё не закрыт.

Как ранее писал News.ru, участники польского Студенческого антифашистского комитета осудили правительство страны за приглашение представителя США на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.