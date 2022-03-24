В Польше не исключили возможность высылки российского посла

Польша не исключает возможность высылки посла России Сергея Андреева, заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач. В эфире радио RMF FM замминистра уточнил, что в данный момент решение об этом находится на стадии рассмотрения и может быть принято в будущем.

Это (высылка посла. — NEWS.ru) не исключено в будущем. На данном этапе такого решения нет. Не исключено, что оно будет принято в будущем, — сказал Пшидач.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев подтвердил получение ноты МИД Польши с требованием к 45 дипломатам России, обвинённым в шпионаже, покинуть страну. Он отметил, что не входит в это число представителей дипмиссии, а дипломатам нужно покинуть территорию Польши в разные сроки. Посол также отметил, что с формальной точки зрения дипломатические отношения России и Польши продолжаются.

До этого сообщалось, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 дипломатов российского посольства в Варшаве, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки. Варшава утверждает, что россияне вели деятельность, несовместимую со статусом дипломата. При этом, по данным сайта диппредставительства, в нём работает всего чуть более 50 дипломатов.