В Польше назвали тактику группировки «Север» на Харьковском направлении Myśl Polska: группировка «Север» ВС РФ выявляет и ликвидирует огневые точки ВСУ

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Группировка войск «Север» российской армии в ходе СВО обнаруживает и уничтожает огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с личным составом, сообщает польское издание Myśl Polska. Бойцы данного подразделения, по оценке издания, также создают помехи для ВСУ в перебрасывании резервов под Харьков с других направлений и вынуждают украинцев расходовать людские ресурсы, технику и боеприпасы.

Действия группировки «Север» вскрывают огневые точки украинцев, которые затем успешно уничтожаются вместе с личным составом, — говорится в статье.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что российская армия имеет тактический успех на Харьковском направлении. По данным ведомства, для украинских военных в этом регионе складывается сложная обстановка. Согласно информации Генштаба, проводится развертывание резервов с целью стабилизации ситуации. В свою очередь военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что при потере Украиной контроля над Харьковом можно будет перебросить войска российской армии на другие направления, что может стать поворотным событием всей кампании.