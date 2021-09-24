В Польше назвали способ превратить «Северный поток — 2» в руины

В Польше заявили, что противники строительства «Северного потока — 2» могут навредить проекту. В частности, превратить планы России в «инвестиционные руины» может стратегия польской нефтегазовой компании PGNiG, считает польский журналист Войцех Якубик. Детали этого плана он раскрыл в статье для польского портала BiznesAlert.
Журналист
Ранее обозреватель Times Бруно Уотерфилд заявил, что у Европейского союза есть конфиденциальный план «газовой войны» с Россией, который был разработан Испанией. Он предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы.
В документе подчёркивается, что колебания на международных энергетических рынках не должны наносить удар по независимости Европы. В связи с этим автор статьи призывает Евросоюз сплотиться, чтобы не зависеть от прихотей России, и максимально увеличить свои прибыли.
В качестве плана испанское руководство предлагает европейским странам объединить покупательскую способность для приобретения стратегических запасов газа единым блоком. Министры энергетики считают, что план поможет «противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости» газа.