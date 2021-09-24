В Польше назвали способ превратить «Северный поток — 2» в руины

В Польше заявили, что противники строительства «Северного потока — 2» могут навредить проекту. В частности, превратить планы России в «инвестиционные руины» может стратегия польской нефтегазовой компании PGNiG, считает польский журналист Войцех Якубик. Детали этого плана он раскрыл в статье для польского портала BiznesAlert.

Журналист напомнил , что концерн получил допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG, против которого выступает официальная Варшава. Таким образом, при необходимости PGNiG сможет предъявлять претензии по поводу «Северного потока — 2» в Еврокомиссии. Он добавил, что в Польше проект считают угрозой собственной энергетической безопасности, и отмечают, что газопровод ущемляет интересы стран — членов Евросоюза.

Ранее обозреватель Times Бруно Уотерфилд заявил, что у Европейского союза есть конфиденциальный план «газовой войны» с Россией, который был разработан Испанией. Он предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы.

В документе подчёркивается, что колебания на международных энергетических рынках не должны наносить удар по независимости Европы. В связи с этим автор статьи призывает Евросоюз сплотиться, чтобы не зависеть от прихотей России, и максимально увеличить свои прибыли.

В качестве плана испанское руководство предлагает европейским странам объединить покупательскую способность для приобретения стратегических запасов газа единым блоком. Министры энергетики считают, что план поможет «противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости» газа.