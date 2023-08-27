В Польше назвали преимущество российских Т-54 перед немецкими Leopard Defense24: российские Т-54 имеют лучшую броню, чем немецкие Leopard

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Российский танк Т-55

Советские танки Т-54 и Т-55 имеют преимущество перед немецкими Leopard 1, сообщает Defence24. По данным польского издания, российское вооружение обладает лучшей броней, которая устойчива ко многим типам боеприпасов, кроме того, Т-54 и Т-55 имеют большую огневую мощь.

Не стоит недооценивать эти машины, поскольку они по-прежнему обладают большой огневой мощью, которой даже при использовании самых старых типов боеприпасов достаточно, чтобы пробить броню Leopard 1 и уничтожить ее, — говорится в публикации.

При этом отмечается, что броня на российской технике не защитит от современных противотанковых боеприпасов.

Конечно, этих щитов недостаточно при контакте с современными противотанковыми боеприпасами, но они могут защитить от более старых типов кумулятивных боеголовок и более легкого ручного противотанкового оружия, — считают авторы статьи.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал фотографию подбитого в зоне СВО немецкого танка Leopard. Журналист отметил, как красиво освещается техника противника лучами восходящего солнца.