В Польше началась четвёртая волна эпидемии коронавируса

Польские власти объявили о начале четвёртой волны пандемии коронавируса в стране. Об этом сообщил руководитель канцелярии главы правительства Михал Дворчик в эфире «Польского радио».

Он отметил , что правительство Польши подготовило различные сценарии, в том числе связанные с введением ограничительных мер на местном уровне в зависимости от количества заболевших и уровня вакцинации в отдельных регионах. Однако никаких конкретных решений в связи с эпидемией пока не принято.

Согласно моделям, которые обсуждаются в том числе на встречах правительственной группы кризисного управления, можно увидеть, что эта волна будет набирать силу в сентябре и октябре, — сказал Дворчик.

В Польше до этого прошли уже три волны пандемии коронавируса. Антирекорд по суточному числу инфицированных был зафиксирован 1 апреля — 35 251 человек. Вакцинация началась в стране 27 декабря 2020 года. В Польше действует объявленный в марте прошлого года режим эпидемии, но большинство антиковидных ограничений уже отменены.

Ранее сообщалось, что китайские власти впервые с 20 июля не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией на территории страны.