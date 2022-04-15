«В полной боевой готовности»: Кадыров показал ракетные установки у Луганска

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил видео в Telegram-канале, на котором чеченский доброволец Бено продемонстрировал реактивные системы залпового огня в Луганской области. По словам Кадырова, ракетные установки находятся в абсолютной боевой готовности, ожидая координат с месторасположением противника.

Бено демонстрирует нам реактивные системы залпового огня в полной боевой готовности, ожидающие поступления координат позиций противника, чтобы тотчас израсходовать весь боезапас, — написал глава чеченский глава.

Ранее Кадыров опубликовал видео на своей странице в Telegram, где показал работу чеченских военных подразделений в Мариуполе. Глава Чечни указал на то, что подразделение «Борец» под командованием Султана Рашаева успешно выполняет поставленные задачи. Кадыров похвалил бойцов и пожелал успеха военнослужащим.

На Украине нет ни президента, ни Верховного главнокомандующего, а вместо них восседает бандитская группировка, заявил Кадыров. Он считает, что украинских «бандерлогов и националистов» необходимо уничтожить. Он добавил, что против России настроен весь мир, на территории Украины присутствуют бойцы из десятка других государств. Глава Чечни подчеркнул, что вести переговоры с украинской стороной смысла не имеет, потому что разговаривать там не с кем.