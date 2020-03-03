https://static.news.ru/photo/c68ce2b6-5d47-11ea-a8b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valsts.policija/facebook.com

Рига испытывает нехватку полицейских из-за неумения молодёжи писать сочинения. Об этом заявил начальник полиции самоуправления города Юрис Лукасс.

Отмечается, что кандидаты в полицейские проваливаются на вступительных экзаменах из-за плохой физической формы и неумения излагать свои мысли на бумаге.

У современных молодых людей очень хромает способность выражать мысли на бумаге, — цитирует Лукасса «Интерфакс».

Он посетовал, что молодёжь не читает книг, сочинения пишет на компьютерах, а переписывается в телефонах. Всё это сказывается на умении излагать свои мысли на бумаге, которое необходимо полицейским, чтобы квалифицировать нарушения.

Но снижать критерии отбора для будущих полицейских не планируется, заявил Лукасс. По его мнению, лучше качество, чем количество. Кроме того, компенсировать нехватку сотрудников можно с помощью ИТ-решений, например, камер наблюдения, которые создают эффект присутствия, дают возможность моментально реагировать на происшествие и в случае необходимости получить доказательства.

Ранее NEWS.ru писал, что русскоязычные дети стали объектом исторической мести латышской политической элиты. Об этом заявил бывший депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов. Таким образом он прокомментировал решение Конституционного суда (КС) страны, признавшего законным запрет на преподавание в частных школах на русском языке. Политик признаётся, что в отношении запрета на русский язык в государственных школах Латвии он никаких иллюзий не питал, но полагал, что КС сделает «некие реверансы» относительно частных учебных заведений. Подобные решения ведут страну в тупик, убеждён Митрофанов.