В подрыве Татарского нашли след Киева: новости СВО на вечер 3 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Главной темой дня по-прежнему является убийство военного корреспондента и писателя Владлена Татарского в петербургском кафе 2 апреля. По подозрению в совершении взрыва была задержана Дарья Трепова. Источник Mash рассказал, что девушка могла получать задания от «украинских журналистов». Незадолго до взрыва она рассказывала друзьям о том, что нашла работу. В основном она занималась передачей посылок из рук в руки. Одним из получателей стал Татарский. При этом сама Трепова отрицает свою причастность к преступлению.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что взрыв в петербургском кафе, при котором погиб Татарский, был террористическим актом. По его словам, за терактом могут стоять Киев и украинские спецслужбы.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что к убийству так или иначе причастны власти Украины, для которых Татарский стал персональным противником. Он заявил, что Украина является террористическим государством и гибель Татарского лишний раз подтверждает этот тезис. По словам Гагина, РФ неоднократно пыталась признать Украину страной-террористом, поскольку большое количество россиян погибли от рук украинских военных.

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, граждане должны понимать, что если они заключили сделку с украинскими организациями, то они уже встали на преступный путь. Медведев призвал всех граждан страны сообщать о случаях финансирования со стороны Украины, прокомментировав таким образом новость о гибели Татарского.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересует убийство российского военного блогера. Он отметил, что думает о судьбе своей страны, а не России.

Фото: РИА Новости Место взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе

Утром 3 апреля в центре Мелитополя на улице Богдана Хмельницкого неизвестные взорвали автомобиль экс-главы поселка Акимовка Максима Зубарева. Власти района подтвердили, что против мужчины был совершен теракт. Состояние чиновника оценивается как тяжелое. Улицу, на которой случился инцидент, перекрыли для работы специалистов.

Зеленский заявил, что если российские военнослужащие не уйдут с новых территорий, ВСУ их уничтожат. В ответ на это член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что российская армия не могла выполнить никакие поставленные задачи в период начала военной операции на Украине, однако она с каждым днем модернизировалась и теперь готова отражать любое наступление.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Один снаряд упал в жилую зону, второй — на территорию предприятия. Также частично нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Жертв и пострадавших нет.

Тем временем Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в столичном городке писателей Переделкино упал самодельный беспилотник. По информации канала, пострадавших в результате падения дрона нет. По факту произошедшего проводится проверка. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Днем в МО РФ заявили, что с начала специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 405 самолетов, 228 вертолетов, 3648 беспилотников, 8521 танк и другие боевые бронированные машины, а также 1078 боевых машин РСЗО. Кроме того, за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ликвидированы около 465 солдат ВСУ.

Как отметил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, российские военные продолжают продвигаться в Артемовске, сейчас основные бои с украинскими солдатами ведутся в центре города. По его словам, ВС России удалось приблизиться к железнодорожной станции Артемовска.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, взятие под контроль Артемовска Вооруженными силами России дает возможность продвижения российских войск по флангам. Он считает, что поражение на этом направлении нанесет урон в первую очередь репутации Зеленского.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине «Защитники Отечества». Фонд будет координировать решение всех социальных вопросов. Глава государства подчеркнул, что процесс получения помощи должен быть понятным и доступным. Председателем наблюдательного совета назначен первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Также Путин подписал закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач ВС РФ. Речь идет об исчислении страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и декретным отпускам.

Глава бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что власти страны передали Украине истребители МиГ-29. Он уточнил, что речь идет о первой части поставок. Пшидач также добавил, что Варшава планировала в ближайшие годы заменить эти самолеты более современными.

Кроме этого, польский чиновник сообщил, что Зеленский 5 апреля прибудет в Польшу с официальным визитом по приглашению главы государства Анджея Дуды. По его словам, у лидеров двух стран запланированы длительные переговоры на различные темы.

А уже сегодня в Киев приехали с рабочим визитом вице-канцлер Германии Роберт Хабек и генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. Поездка немецкого политика будет посвящена сотрудничеству в сфере энергетики и восстановлению Украины.