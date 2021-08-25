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В Подмосковье приземлились самолёты с гражданами из Афганистана

02:34, 26 августа 2021
В Подмосковье приземлились самолёты с гражданами из Афганистана Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Самолёты Ил-62 и Ил-76 Минобороны Россию, задействованные в эвакуации людей из Афганистана, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что эвакуация из Кабула более 500 граждан России, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Украины была организована по поручению президента РФ Владимира Путина.

На Ил-76, в частности, прилетели около 100 человек. Большинство из них составляют россияне афганского происхождения. Сейчас они ожидают пограничного контроля.

Ранее стало известно, что днём 25 августа четыре самолёта Минобороны России вывезли из столицы Афганистана жителей ряда стран, среди которых, помимо россиян, граждане государств — членов ОДКБ, Узбекистана и Украины. На каждом воздушном судне были бригады медиков для оказания помощи эвакуированным гражданам.

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