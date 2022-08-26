В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийстве священника Суд в Подмосковье заключил под стражу предполагаемого убийцу настоятеля храма

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Суд в Подмосковье заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в убийстве настоятеля храма, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. Предполагаемый убийца был учителем воскресной школы, которого уволили за приставания к ученице.

Сегодня по ходатайству следователя следственного отдела по г. Домодедово судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 22-летнему местному жителю. Ему предъявлено обвинение в убийстве настоятеля храма и уничтожения имущества путем поджога (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч.2 ст. 167 УК РФ), — говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 августа обвиняемый cовершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, раcположенной на территории Церкви Николая Чудотворца в Домодедово.

Настоятель храма, обнаружив задымление, поднялся в кабинет в cопровождении обвиняемого и ещё одного мужчины, после чего они втроем приняли решение покинуть помещение. Cпустившись в холл первого этажа школы, обвиняемый совершил нападение на наcтоятеля, нанеся ему несколько колото-резаных ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте происшеcтвия.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в убийстве священника подозревается Василий Рассоха. Настоятель храма обвинял бывшего преподавателя в недостойном поведении в отношении одной из учениц.