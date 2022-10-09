В Petronas подтвердили проблемы с поставками СПГ из-за утечки

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Представители малайзийской компании Petronas подтвердили проблемы с поставками сжиженного природного газа с одного из своих объектов. Сложности возникли в связи с утечкой на газопроводе Сабах — Саравак. На сайте компании уточняется, что объект расположен в комплексе PETRONAS LNG Complex в области Бинтулу. Остальные производственные единицы Petronas продолжают работать в штатном режиме.

Petronas осознает, что этот инцидент повлиял на ее обязательства по поставкам некоторым из ее покупателей СПГ, и ведет переговоры по поводу смягчения последствий, — отмечается в сообщении.

Форс-мажорные обстоятельства возникли в отношении поставок СПГ на объект MLNG Dua. Утечка на газопроводе произошла 21 сентября, к ней привело сдвижение грунта. По словам представителей компании, сложившаяся ситуация повлияла на доставку топлива только на один объект. Остальные работают в плановом режиме.

Агентство Bloomberg передавало, что эта ситуация может привести к тому, что Япония недополучит десять поставок СПГ из Малайзии. В 2021 году в период с октября по декабрь страна получила 51 поставку.

Прошлой зимой испанская Repsol нашла крупнейшее за 18 лет месторождение природного газа в Индонезии. Залежи были обнаружены в рамках совместной работы с Petronas и японской Moeco.