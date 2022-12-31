В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8

Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На юге Перу вечером 30 декабря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Институт геофизики южноамериканской республики.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 92 километрах на запад от муниципалитета Маркона, население которого составляет 16 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 31 километр.

По имеющимся данным, пострадавших и разрушений в результате катаклизма нет. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что на острове Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки были зафиксированы в 00:50 по местному времени 8 декабря (03:50 мск). Эпицентр располагался в 40 километрах от города Богор и 88 километрах от города Сукабуми. Очаг землетрясения находился на глубине 125 километров.

Также землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции. Эпицентр подземных толчков находился в 14 километрах на юго-восток от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Власти Дюздже сообщили об отключении электричества.