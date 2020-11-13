В Перу после массовых протестов погибли два человека

https://static.news.ru/photo/695ba460-2745-11eb-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Moreira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два человека погибли и более 100 пострадали в результате столкновений с полицией во время протестов против отстранения президента страны Мартина Вискарры, которые прошли в субботу, 14 ноября.

В настоящее время в больницах находятся более 60 человек. Силовики использовали слезоточивый газ, разгоняя толпу, сообщает радиостанция RPP.

Главу государства отстранили от должности по решению парламента страны в понедельник, 9 ноября. Бывшего президента обвиняют в коррупции. Главный пост в Перу занял спикер парламента Мануэль Мерино де Лама. Во вторник, 10 ноября, он принёс присягу в качестве нового президента страны. Ряд парламентских партий требуют отставки политика. Конгресс должен провести экстренное заседание по вопросу новой передачи президентской власти.

Как писал NEWS.ru, после массовых протестов в отставку подали 13 из 18 министров сформированного 12 ноября нового правительства. Политики решили сложить с себя полномочия после сообщения о гибели нескольких перуанцев во время протестов.