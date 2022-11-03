Полицейские из Перу устроили облаву на наркопритон в костюмах супергероев

Фото: Gian Masko/dpa/Global Look Press

В Перу сотрудники полиции переоделись супергероями и устроили рейд на наркопритон в столице страны Лиме. В результате были задержаны четыре человека по подозрению в участии в преступной группировке и изъята партия наркотиков, сообщает El Pais.

Рейд получил название «Операция Марвел», по наименованию популярного издателя комиксов. Четверо офицеров полиции переоделись в Человека-паука, Тора, Капитана Америку и Бэтмена, замаскировавшись таким образом под аниматоров, которые якобы пришли развлекать учеников соседней школы. В таком виде они устроили облаву на наркопритон, располагавшийся в одном из жилых домов.

Начальник полиции Дэвид Вильянуэва пояснил, что в распространении наркотиков подозревалась проживавшая там семья — мать, отец и двое их сыновей-подростков. Помимо торговли запрещенными веществами они занимались кражей телефонов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сотрудник полиции арестовали нескольких наркоторговцев вместе с попугаем. Птицу отправили за решетку, поскольку злоумышленники научили ее криком «Мама, полиция!» предупреждать о приближении стражей порядка. Попугая вскоре передали местному зоопарку.