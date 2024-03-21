В Перу обнаружили череп гигантского дельфина, жившего 16 млн лет назад В Перу обнаружили череп гигантского речного дельфина

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В Перу обнаружили череп гигантского речного дельфина, пишет MIR24.TV. Эти млекопитающие были распространены 24 млн лет назад. Ученые предполагают, что дельфин мог покинуть океан и остановиться в реках Амазонки около 16 млн лет назад.

Как уточняет издание, длина тела этих млекопитающих составляла более 3 м. Дельфины были признаны самыми крупными из когда-либо известных науке. Они начали вымирать около 10 млн лет назад, когда экосистемы стали активно меняться. Освободившуюся экологическую нишу заняли родственники современных речных дельфинов Амазонки, которые не выжили бы в открытом океане.

Ученые подчеркивают, что найденные останки дельфина Pebanista yacuruna не имеют ничего общего с современными амазонскими речными дельфинами. Их ближайшие родственники находятся в Юго-Восточной Азии. Ученые также опасаются, что современным речным дельфинам, как и их дальним сородичам, грозит вымирание. Уже сейчас это очень редкие млекопитающие.

Группа исследователей из Университета Британской Колумбии (UBC) ранее обнаружила новую популяцию косаток у берегов Калифорнии, отличающуюся необычным охотничьим поведением. Эта популяция предпочитает охотиться на крупных морских млекопитающих в открытых водах океана, что считается нетипичным для косаток.

До этого в Африке был обнаружен новый экорегион, в котором обитают уникальные животные. Он получил название «Горный архипелаг Юго-Восточной Африки» (SEAMA). Ученые утверждают, что в этом регионе обитают 90 видов животных, в том числе земноводные, рептилии, птицы и млекопитающие. Также там растут около 127 видов различных растений.