В Перу нашли мумию возрастом пять тысяч лет в хорошей сохранности

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В Перу нашли древнее захоронение молодой женщины, сообщили в пресс-службе Министерства культуры страны. Находке около пяти тысяч лет, она очень хорошо сохранилась.

Отмечается, что женщина была высокого социального происхождения. Находку сделали во время раскопок в Асперо — одном из центров старейшей цивилизации Караль-Супе.

Умершей было около 20–35 лет. У нее сохранились кожа, волосы и ногти. Тело женщины было завернуто в несколько слоев ткани, а сверху накрыто покрывалом. На голове у мумии был головной убор. Археологи также обнаружили в могиле четыре корзины тростника, игры с орнаментом, раковину амазонской улитки, шерстяные ткани, рыболовную сеть и около 30 клубней картофеля. По мнению ученых, эти вещи указывают на высокое происхождение женщины. Специалистам предстоит изучить здоровье женщины и обстоятельства ее смерти.

Ранее стало известно, что «мумии инопланетян», найденные в Перу, проверят на подлинность. Одна из необычных находок выглядела «беременной». Все мумии напоминали людей с тремя пальцами и удлиненными черепами. Часть ученых считает, что они не являются подделкой.

Кроме того, жители окрестностей плато Укок на Алтае считают, что землетрясения и засухи, расстрел Белого дома, чеченские войны, экономические кризисы и эпидемии связаны с выкопанной в 1993 году мумией. Они продолжают просить принцессу Укока, как ее прозвали, о милости и приносят дары в республиканский музей.