Байкеры в США устроили массовую перестрелку, в которой один человек погиб, 17 ранены. Об этом
Инцидент произошёл поздно вечером 7 марта. По данным полиции, причиной послужила ссора в частном клубе, где в тот момент находились представители нескольких мотоклубов.
После того, как часть байкеров выгнали из клуба, они вернулись с оружием. Завязалась перестрелка.
Мужчина 48 лет скончался на месте от множественных ранений, еще 17 человек поступили в больницы. Полиция ведёт расследование.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина устроил стрельбу на рынке в Техасе. Полицейские задержали его. В результате инцидента пострадали семь человек, некоторые из них получили ранения от срикошетивших пуль. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, правоохранительные органы выясняют, каковы были мотивы стрелка.
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