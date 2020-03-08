https://static.news.ru/photo/b2057372-617e-11ea-a65c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Pres

Байкеры в США устроили массовую перестрелку, в которой один человек погиб, 17 ранены. Об этом сообщил интернет-ресурс cleveland.com.

Инцидент произошёл поздно вечером 7 марта. По данным полиции, причиной послужила ссора в частном клубе, где в тот момент находились представители нескольких мотоклубов.

После того, как часть байкеров выгнали из клуба, они вернулись с оружием. Завязалась перестрелка.

Мужчина 48 лет скончался на месте от множественных ранений, еще 17 человек поступили в больницы. Полиция ведёт расследование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина устроил стрельбу на рынке в Техасе. Полицейские задержали его. В результате инцидента пострадали семь человек, некоторые из них получили ранения от срикошетивших пуль. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, правоохранительные органы выясняют, каковы были мотивы стрелка.