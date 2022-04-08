В Пентагоне заявили об отсутствии планов на Швецию и Финляндию
Пентагон: в США не строят планов на размещение сил в Швеции и Финляндии
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:07, 09 апреля 2022
Джон КирбиФото: DoD/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в ведомстве не занимаются планированием по размещению своих сил в Швеции и Финляндии. Так он прокомментировал ситуацию на фоне разговоров о возможном вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО, сообщает РИА Новости.
Не хочу забегать вперёд процесса принятия решений между государствами и альянсом. Нет активного планирования размещения сил США в этих странах, — подчеркнул Кирби.
Представитель Пентагона добавил, что о таком планировании можно было бы говорить, если бы Швеция и Финляндия уже являлись членами Альянса.
Ранее стало известно, что большинство натовских аналитиков рассматривает вступление Швеции и Финляндии в Альянс как «пакетную сделку». Это, с одной стороны, будет означать увеличение прямой границы стран НАТО с Россией примерно в два раза, с другой — может навлечь гнев РФ, которая даст соответствующий ответ, рассказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.