В Пентагоне заявили об отсутствии планов на Швецию и Финляндию

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в ведомстве не занимаются планированием по размещению своих сил в Швеции и Финляндии. Так он прокомментировал ситуацию на фоне разговоров о возможном вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО, сообщает РИА Новости.

Не хочу забегать вперёд процесса принятия решений между государствами и альянсом. Нет активного планирования размещения сил США в этих странах, — подчеркнул Кирби.

Представитель Пентагона добавил, что о таком планировании можно было бы говорить, если бы Швеция и Финляндия уже являлись членами Альянса.

Ранее стало известно, что большинство натовских аналитиков рассматривает вступление Швеции и Финляндии в Альянс как «пакетную сделку». Это, с одной стороны, будет означать увеличение прямой границы стран НАТО с Россией примерно в два раза, с другой — может навлечь гнев РФ, которая даст соответствующий ответ, рассказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.