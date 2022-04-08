В Пентагоне заявили о желании увидеть «поражение России» на Украине

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в США хотят увидеть, как Россия потерпит поражение в спецоперации на Украине. Мы хотим, чтобы спецоперация закончилась, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы хотим увидеть, как господин [президент РФ] Владимир Путин и российская армия... проиграют эту битву на территории Украины. Речь идёт о территории Украины, о её суверенитете, жизнях её граждан. <...> Очевидно, что мы хотим, <...> чтобы Украина восстановила свою целостность, — подчеркнул представитель Пентагона.

На вопрос, означают ли его слова, что Пентагон поддержит наступательные операции Украины в Крыму, ДНР и ЛНР, Кирби не стал отвечать прямо.

Что я готов заявить, так это то, что мы продолжим поддерживать Украину в её усилиях по защите своих граждан и суверенитета, — добавил он.

Ранее стало известно, что начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил: международные организации однобоко освещают ситуацию на Украине. По его словам, это свидетельствует о признаках их сговора против Москвы. В качестве примера он отметил «раздутую истерику», которая была после провокации в Буче, и «полное молчание» по поводу зверств неонацистов, о которых рассказывают освобождённые из плена военнослужащие РФ.