В Пентагоне заявили о сроках завершения спецоперации на Украине

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил. что США не ожидают завершения российской спецоперации на Украине в ближайшие дни или даже недели. Об этом Кирби сообщил во время брифинга, трансляция велась в Twitter американского Минобороны.

Мы не ожидаем, что это завершится в ближайшие дни или даже недели. Мы считаем, что потенциально боевые действия могут продлиться дольше, — сказал Кирби.

Официальный представитель Пентагона заметил, что у Минобороны США нет конкретного прогноза по тому, сколько времени ещё будет продолжаться спецоперация. Кирби сказал, что конфликт на Украине мог бы закончиться «уже сегодня», если бы Москва пошла на «добросовестные переговоры» с Киевом. Но, считает представитель американского оборонного ведомства, Россия не проявляет «взаимного стремления» к переговорам с украинскими властями.

Ранее директор Второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что спецоперация будет завершена после того, как исчезнут угрозы из-за освоения Украины НАТО. Также должны состояться демилитаризация и денацификация соседней страны.