В Пентагоне заявили о получении Украиной самолётов от других стран

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина после начала спецоперации России получила от ряда стран самолёты и запчасти для них. По его словам, благодаря этому боевой потенциал Киева в небе усилился, сообщает РИА Новости.

Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, [вооружённые силы] Украины получили дополнительные самолёты и детали для самолётов, что позволило им поднять в воздух больше судов, — подчеркнул представитель военного ведомства США.

При этом Кирби так и не рассказал, от кого именно Украина получила боевые самолёты. Лишь уточнил, что они были российского производства.

Что касается Пентагона, то военное ведомство не направляло Киеву самолёты целиком, отметил он, поскольку США не желают быть стороной конфликта.

Ранее стало известно, что новые поставки военной помощи начали прибывать на территорию Украины. Эту помощь пообещал президент США Джо Байден. Согласно информации высокопоставленного представителя американского Министерства обороны, первая партия оружия и техники должна была прибыть 15 апреля на границу Украины, откуда украинские военные ввозят её на территорию страны.