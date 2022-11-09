В Пентагоне заявили о невозможности подтвердить передачу РФ ракет от Ирана

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Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты не могут подтвердить достоверность информации Украины о поставках ракет России Ираном. Он уточнил, что речь идет о якобы заключенном между Ираном и Россией соглашении на поставку Москве тактических баллистических ракет в ноябре. В ведомстве также не смогли подтвердить информацию, что эти ракеты якобы могут быть применены на Украине, сообщает ТАСС.

Я не могу подтвердить эту информацию. Мне кажется, я упоминал об этом ранее. Мы не можем предоставить новую информацию, которая подтверждает, что Иран передал России баллистические ракеты для применения на Украине, — рассказал Райдер.

Он предположил, что Россия якобы может стремиться «получить эти средства», и добавил, что это происходит из-за якобы дефицита в российском арсенале.

Украине необходимо передать передовые истребители, так как у страны заканчиваются средства противовоздушной обороны, написала ранее британская газета The Times. Автор материала считает, что это позволит противодействовать новому подходу России к ведению сражений в воздухе. Издание напомнило про возможность отправки Киеву американских истребителей F-16. В статье обратились к британскому правительству с призывом пересмотреть свое решение не поставлять подобную технику Украине.