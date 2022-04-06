В Пентагоне заявили, что украинцев учат управлять боевыми дронами

Представитель Пентагона поделился подробностями обучения бойцов ВСУ управлению дронами Switchblade. С его слов, военную подготовку проходит небольшая группа украинцев, не превышающая 10 человек, пишет РИА Новости. Член военного ведомства отметил, что украинцев учат на территории США, однако вскоре их отправят на родину.

Речь идёт о небольшой группе украинцев, которые уже находились здесь, проходя профессиональную военную подготовку. Мы воспользовались возможностью, чтобы отвлечь их на несколько дней и провести для них некоторую подготовку, в частности по БЛПА Switchblade, — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны Соединённых Штатов запланировало закупку и последующую поставку 10 дронов-камикадзе Switchblade Украине. Эти боевые единицы могут вывести из строя танки и артиллеристские установки противника. Белый дом ранее уже планировал поставить 100 дронов Switchblade Киеву.

Управление Switchblade происходит с помощью планшета с сенсорным экраном. Подобные БПЛА весят около 2,5 килограмма. Они могут атаковать не только вражеские танки и артиллерию, но бронированные автомобили и пехоту.

Администрация президeнта США Джо Байдена 16 марта рассматривала возможность предоставления Укрaине передовых управляемых ракет Switchblades, которые могут поражать танки и артиллерийские позиции с расстояния нескольких миль. Об этом сообщили представители американского конгресса.