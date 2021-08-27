В Пентагоне заявили, что талибы выпустили из тюрем тысячи заключённых

После прихода к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) выпустило тысячи заключённых террористов из тюрем. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Я не располагаю точной цифрой, но очевидно, что счёт идёт на тысячи... если учитывать две тюрьмы, которые были захвачены и опустошены талибами, — заявил он.

Кирби добавил, что среди освобождённых было много активистов террористических группировок, действовавших в Афганистане и за его пределами. Их в своё время захватили американские военные, но перед выводом войск передали афганским властям, которые и заключили их в тюрьмы.

Ранее лидер радикального движения «Талибан» Мулави Хайбатулла Ахундзада подписал указ об освобождении политических заключённых из всех тюрем Афганистана. При этом губернаторы провинций Афганистана должны безоговорочно освободить всех находящихся в тюрьмах страны в качестве политзаключённых и передать их семьям.