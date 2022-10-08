В Пентагоне заявили, что ракетные пуски КНДР не представляли угрозы США

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Запуски баллистических ракет со стороны КНДР не стали непосредственной угрозой для США и их союзников, однако эти пуски указали на дестабилизирующее воздействие военных программ Пхеньяна, рассказали в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США, сообщает ТАСС. По словам представителей Пентагона, Соединенные Штаты «непоколебимо привержены» защите интересов Южной Кореи и Японии.

Мы в курсе двух пусков баллистических ракет и находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами. Хотя, согласно нашим оценкам, это событие не представляло непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, — отметили в документе.

Замминистра обороны Японии Тосиро Ино сообщил, что две баллистические ракеты, которые были запущены властями КНДР в ночь с 8 на 9 октября, пролетели порядка 350 км. Максимальная высота полета, по словам замглавы японского военного ведомства, составила около 100 км.

Он уточнил, что две ракеты приземлились за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. При ответе на вопрос о типах баллистических ракет Ино предположил, что это ракеты, предназначенные для подводных лодок. Однако точный тип ракет все еще устанавливается.

По дипломатическим каналам через посольство в Пекине северокорейской стороне был выражен решительный протест, — заявил Ино.

Ранее в южнокорейском агентстве «Ренхап» сообщили, что власти КНДР осуществили запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. До этого представители северокорейской национальной авиационной администрации назвали последние ракетные испытания средством самообороны от прямых угроз со стороны Белого дома.