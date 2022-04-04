В Пентагоне заявили, что нет независимых подтверждений событий в Буче

Высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что Вашингтон не располагает независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского населения киевского предместья Буча, сообщает РИА Новости. В российском Минобороны ранее эти данные назвали информационной провокацией.

Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче... Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это, — сказал представитель Пентагона.

Ранее пресс-секретарь президeнта России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически отвергает любые обвинения в убийcтвах мирных жителей в Буче и предлагает обсуждать эту тему на мaксимально высоком уровне. По словам представителя Кремля, материалам, распространённым Киевом, нельзя доверять.

Песков призвал международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ из-за cообщений об убийстве мирных жителей в Буче. Пресс-секретарь попросил мировое сообщество прислушаться к аргументам Москвы. Он подчеркнул, что распространённым Украиной материалам нельзя доверять, к тому же специалисты Минобороны РФ уже выявили признаки видеоподлога и фейки.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ужесточить санкции после публикации фото- и видеозаписей из города Бучи в Киевской области.