В Пентагоне заявили, что неделями не могут связаться с Москвой
Представитель Пентагона Кирби: США неделями не могут связаться с российской стороной
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:52, 22 апреля 2022
Джон КирбиФото: Lisa Ferdinando/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что руководство американского министерства обороны пытается связаться с коллегами в Москве, однако в России не проявляют интереса. По его словам, такое положение дел длится несколько недель, сообщает РИА Новости.
Несколько недель мы пытались, они не заинтересованы, — отметил представитель Пентагона.
Кирби добавил, что рассказал об этом с целью подтверждения своей точки зрения на ситуацию. Она заключается в том, что «санкции не влияют на коммуникацию».
Ранее стало известно, что заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил: Москва считает грузы с иностранным вооружением на территории Украины как законные военные цели. Об этом предупреждены в США, отметил он.