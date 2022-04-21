В Пентагоне заявили, что неделями не могут связаться с Москвой

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что руководство американского министерства обороны пытается связаться с коллегами в Москве, однако в России не проявляют интереса. По его словам, такое положение дел длится несколько недель, сообщает РИА Новости.

Несколько недель мы пытались, они не заинтересованы, — отметил представитель Пентагона.

Кирби добавил, что рассказал об этом с целью подтверждения своей точки зрения на ситуацию. Она заключается в том, что «санкции не влияют на коммуникацию».

Ранее стало известно, что заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил: Москва считает грузы с иностранным вооружением на территории Украины как законные военные цели. Об этом предупреждены в США, отметил он.