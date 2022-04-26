В Пентагоне заявили, что не хотят расширения конфликта на Молдавию Глава Пентагона: США не хотят расширения украинского конфликта на Молдавию

Ллойд Остин / Фото Boris Roessler/dpa/Global Look press

США не хотят, чтобы конфликт на Украине распространился на соседствующую с ней Молдавию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Германии, передаёт РИА Новости. Он добавил, что Вашингтон в курсе взрывов, которые произошли в Приднестровье, и на данный момент разбирается в том, кто за этим стоит.

Конечно, мы не хотим никакого расширения, — заверил Остин.

Он отметил, что американское оборонное ведомство пока не может точно утверждать, что произошло в Приднестровье и кто за этим стоит, однако пояснил, что США проводят анализ произошедших событий в надежде найти причину и выяснить все обстоятельства.

Мы видели сообщения о недавнем насилии и продолжаем выяснять причины. Мы всё ещё проводим анализ и пока не очень уверены в том, что там случилось, — добавил Остин.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский сообщил, что в террористических атаках в Приднестровье якобы прослеживается украинский след. Он призвал Кишинёв к переговорам по решению вопроса непризнанной республики.

В Приднестровье зафиксировали три факта террористических атак, в результате которых пострадали здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в Парканах и вышки радиотелецентра вблизи посёлка Маяк, который транслировал российское радио.