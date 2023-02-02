Пентагон: у Киева почти нет шансов вернуть Крым

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Полуостров Крым

Украина с большой долей вероятности не сможет вернуть себе Крым, пишет Politico со ссылкой на представителей Пентагона. По их мнению, Киев не сможет в ближайшей перспективе ввести на полуостров войска, а Россия его ни под каким предлогом не отдаст. При этом представитель Минобороны США Сабрина Сингх отказалась давать какие-либо комментарии на эту тему.

Мы не собираемся комментировать секретные брифинги за закрытыми дверями, не будем говорить о гипотезах или спекулировать на возможных будущих операциях. С точки зрения способности Украины воевать и возвращать суверенную территорию, их замечательные действия в отражении российской агрессии и постоянная способность к адаптации на поле боя говорят сами за себя, — сказала представитель Пентагона.

Ранее бывший командующий армии США в Европе Бэн Годжес заявил, что украинские военные подберутся к Крыму этой зимой. Американский генерал пояснил, что ВСУ могут теперь разместить в Херсоне установки РСЗО HIMARS, которые смогут наносить удары по полуострову. По его словам, данный шаг «ослабит русскую армию».

Телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что попытки Украины при помощи США вернуть контроль над Крымом могут привести к началу ядерной войны.