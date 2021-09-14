В Пентагоне тайно ограничили Трампа в управлении «ядерной кнопкой»

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли через два дня после бунта в Капитолии предпринял секретные действия, чтобы ограничить способность президента Дональда Трампа отдать приказ о нанесении ядерного удара. Об этом сообщило The Washington Post.

Так, в ходе секретных телефонных переговоров Милли заверил начальника Объединённого штаба Центрального военного совета Китая Ли Цзочэна в том, что Вашингтон не нанесёт ядерного удара.

Генерал Ли, мы с вами знакомы уже пять лет. Если мы соберёмся атаковать, я позвоню вам заранее. Это не будет сюрпризом, — цитирует издание генерала.

При этом Милли рекомендовал адмиралу, курирующему Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США отложить учения в Южно-Китайском море, чтобы в Пекине не приняли их за начало войны.

Милли вызвал офицеров для пересмотра процедур запуска ядерного оружия, заявив, что только президент может отдать такой приказ, но и, что особенно важно, он сам должен в этом участвовать.

Беспорядки у Капитолия произошли, когда конгрессмены должны были утвердить итоги прошедших 3 ноября президентских выборов. На них победил Джо Байден. Им помешали ворвавшиеся в здание сторонники Трампа. После этого члены конгресса были немедленно эвакуированы, в здании конгресса произошла стрельба.

Ранее сообщалось, что федеральное бюро расследований США не нашло существенных доказательств того, что за штурмом Капитолия стоит централизованный сговор ультраправых групп или сторонников Трампа.