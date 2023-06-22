В Пентагоне рассказали о планах на Индию Пентагон: США хотят создать в Индии хаб для ремонта военной техники

Фото: US Navy / Global Look Press

Бригадный генерал ВВС США, а также пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что власти США хотят создать в Индии хаб для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов, сообщает телеканал CNN. По его словам, цель в том, чтобы сделать Индию логистическим хабом для США и партнеров в регионах Индийского и Тихого океанов.

Цель заключается в том, чтобы сделать Индию логистическим хабом для Соединенных Штатов и других партнеров в регионах Индийского и Тихого океанов, — сказал Райдер.

Он при этом не уточнил, обсуждался ли этот вопрос в ходе встречи лидеров двух стран в Белом доме.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что активизация американской дипломатии в отношении стран БРИКС может говорить о том, что в США появились трезвые головы, которые осознали, что Вашингтон испортил отношения с тремя миллиардами человек и надо исправлять положение, развалив организацию изнутри.

Он оценил деятельность Соединенных Штатов в этом направлении как неуклюжую и непрофессиональную. Он рассказал, что у Вашингтона появятся шансы перетащить Нью-Дели и Пекин в свой лагерь, только если Москва совершит ошибки. Речь идет о последовательности российской внешней политики.