В Пентагоне раскрыли судьбу Крыма Замглавы Пентагона Кол: Украина должна сама принять решение о захвате Крыма

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Севастополь

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Украина должна сама решить, будет ли она предпринимать попытку захватить Крым, сообщает ТАСС. Он при этом отказался уточнять, готов ли Вашингтон поддержать такое решение Киева. Он добавил, что окончательный статус Крыма якобы может обсуждаться между Украиной и Россией.

Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения, — сказал Кол.

Он отметил, что в текущих условиях США продолжат поддерживать Украину вооружениями.

Украинские власти готовят план по возвращению контроля над Крымом, сообщило ранее американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника. В материале, в частности, отмечается, что ответственной за разработку операции назначена представитель главы украинского государства по полуострову Тамила Ташева. Власти полуострова назвали слова украинского лидера о победе над Россией фантазией, а в Госдуме отметили, что Крым Зеленский сможет увидеть только из окна автозака для перевозки военных преступников.