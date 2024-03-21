В Пентагоне предупредили Киев о сложностях из-за задержки помощи Пентагон: Киев ждут решения об отступлении из-за проблем с согласованием помощи

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Вооруженным силам Украины (ВСУ) предстоят «сложные решения» об отходе с некоторых территорий в связи с задержкой согласования новой помощи из США, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, украинским войскам следует укрепить линии обороны.

Мы знaем, что Укрaина прямо сейчaс должнa принять стрaтегические решения об отводе в определенных рaйонaх, чтобы укрепить линии обороны, — сказала Сингх на брифинге.

По ее словам, причина таких решений в отсутствии согласования Конгрессом США нового запроса о помощи Киеву. Почти половина обсуждаемого пакета помощи Украине — $60 млрд — предназначена для американской экономики, в основном для предприятий военно-промышленного комплекса, отметила в свою очередь помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер. В частности, на программы PDA и USA.

Обе они, хотя речь идет о военной помощи Украине, нaпрaвлены нa пополнение [склaдов] сил СШA или нa прямую зaкупку у aмериканской промышленности. Все эти деньги поступaют в aмерикaнскую экономику, — сказала Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.

На днях стало известно, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин попытается убедить союзников в Европе в намерении Вашингтона и далее выступать на стороне Украины, несмотря на фактическое отсутствие денег на поддержку Киева. У США практически закончились средства на финансирование Украины, при этом в ближайшей перспективе слишком мало признаков того, что деньги на эту цель появятся.