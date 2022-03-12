В Пентагоне отвергли «неминуемость» использования химоружия Россией

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе интервью ABC заявил, что Министерство обороны США не видит признаков готовящейся химической или биологической атаки со стороны РФ на Украине. Однако он добавил, что американская разведка внимательно наблюдает за ситуацией.

Мы не увидели ничего, что указывало бы на скорую химическую или биологическую атаку против Украины, но мы очень внимательно следим за этим, — сказал Кирби.

При этом он добавил, что Москва способна провернуть такой сценарий: по его словам, «когда Россия обвиняет кого-то в чём-то, это значит, что она сама вскоре прибегнет к упомянутой тактике».

О том, что Россия может применить на Украине химическое оружие, ранее днём рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также высказал мнение, что Москва намеренно сообщает об украинских лабораториях, в которых могла вестись разработка химического и биологического оружия, с целью использовать эти сведения для оправдания собственной атаки.

О наличии на территории Украины биолабораторий, финансируемых США, заявил в ходе брифинга 6 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Согласно его информации, в них разрабатывались и создавались компоненты для создания биологического оружия.