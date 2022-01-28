В Пентагоне оценили вероятность войны на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Вашингтоне не считают военный конфликт на Украине неизбежностью. По его словам, возможности разрешить ситуацию дипломатическим путём сохраняются, сообщает РИА Новости.

Конфликт по состоянию на сегодня не является неизбежным. Всё ещё есть время и место для дипломатии, — подчеркнул Остин.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 25 января говорила, что нет интереса и желания отправлять американские войска на Украину и у президента США Джо Байдена. Решение о приведении 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу она тогда объяснила необходимостью поддержать страны «восточного фланга» НАТО.

Ранее стало известно, что Джо Байден снова распорядился повысить готовность Вооружённых сил США на случай, если надо будет помочь союзникам, заявил 28 января глава Комитета начштабов ВС США Марк Милли. Он отметил, что на Украине находится небольшая группа инструкторов, добавив, что военные США не будут принимать участие в боевых действиях, если они состоятся.