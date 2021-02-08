В Пентагоне оценили совместные учения РФ, Ирана и Китая

https://static.news.ru/photo/1f4e636a-6a5e-11eb-b2cc-96000091f725_660.jpg Фото: Ludmila Pakhomova/Russian Look/Global Look Press

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не рассматривают предстоящие в феврале в Индийском океане учения России, Ирана и Китая в качестве помехи своим возможностям в регионе.

В ходе манёвров военные моряки трёх стран должны отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.

Отработка возможностей ВМС — это ожидаемая вещь. Не думаю, что мы рассматриваем учения такого рода как препятствие нашей способности защищать свободу судоходства и оказывать поддержку нашим альянсам и партнёрам по всему миру, — цитирует Кирби РИА Новости.

В декабре 2019 года РФ, Иран и Китай провели военно-морские учения под названием «Пояс морской безопасности». После их завершения в Тегеране выразили уверенность, что подобные манёвры будут продолжены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ноту протеста из-за военных учений на острове Кунашир направило России Министерство иностранных дел Японии. В Москве считают такую реакцию необоснованной. Россия прежде уведомила Японию о том, что с 5 по 12 февраля российская армия проведёт манёвры со стрельбами на южном побережье одного из островов Курильской гряды.