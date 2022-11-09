В Пентагоне оценили отношения России и Китая Замглавы Пентагона Кол: Китай рассматривает Россию как противовес США и их партнерам

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Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что китайские власти рассматривают Россию в качестве противовеса Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам, сообщает ТАСС. Он выразил мнение, что российско-китайские отношения со временем будут только углубляться. Замглавы ведомства добавил, что России в текущих условиях в мире «некуда больше идти».

Я действительно думаю, что Китай рассматривает Россию как противовес Соединенным Штатам и другим демократическим странам, а России некуда больше идти, — рассказал Кол.

Он также допустил, что зависимость Москвы от Пекина в экономическом, технологическом и потенциально военном плане также будет расти.

Китай отменил обращение президента Евросовета Шарля Мишеля на церемонии открытия Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) в Шанхае, в котором он раскритиковал спецоперацию России на Украине, призвав к снижению торговой зависимости от КНР, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов. Представители МИД КНР не стали комментировать этот инцидент журналистам агентства.