В Пентагоне объяснили смысл перегруппировки войск к границам России

https://static.news.ru/photo/786c7dfc-d9ee-11ea-ac3c-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Marvin Lynchard/Dod/Global Look Press

Соединённые Штаты проводят перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России и усиления сдерживания Москвы. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс, — добавил министр.

Он уточнил, что речь идёт о «усилении сдерживания России и укреплении Североатлантического альянса» и добавил, что США перебрасывают «много войск» дальше на Восток, поближе к границам РФ. Представители американских ключевых стран-союзников одобрили такое решение, утверждает он. В Германии, сообщил Эспер, останется достаточно крупный контингент войск США, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты объявят о выводе из Германии американских военнослужащих, часть из которых будет переведена в Италию и Бельгию. По данным источников, на которые ссылается The Wall Street Journal, штаб-квартира Европейского командования Соединённых Штатов будет перенесена из Германии в бельгийский Монс. Сейчас там находится объединённый штаб сил НАТО в Европе.

Как писал NEWS.ru, США увеличат численность своих военнослужащих в Польше. Решение было принято по итогам переговоров между двумя странами, в Польшу будет дополнительно направлена одна тысяча американских военнослужащих.