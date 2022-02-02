В Пентагоне объяснили, почему решили отправить свои войска с Европу

Решение о переброске военных США в Европу было принято из-за отсутствия признаков деэскалации напряжённости вокруг Украины со стороны России, заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что бездействие России в этом вопросе вызвало озабоченность у союзников США по НАТО, сообщил телеканал CNN.

Союзники США граничат с Россией. Меры упреждения подтолкнули эти решения по переброске сил. Эти действия являются сдерживанием агрессии против союзников НАТО и поддержкой обороны НАТО на восточном фланге, — рассказал Кирби.

При этом пресс-секретарь военного ведомства подчеркнул, что военные силы США не будут принимать участие в потенциальных боевых действия на Украине. Основной контингент планируется разместить в Румынии.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал с помощью силовых методов «покончить» с главным противником России — США. Так удастся прекратить все западные провокации на Украине, уточнил политик. По его словам, после победы остальные страны НАТО разбегутся.

Он добавил, что Западу выгодно неустойчивое положение Украины, так как она создаёт много шума. По мнению парламентария, Украина может стать европейским Афганистаном. Он также рассказал, что США и НАТО могут устроить провокации в Донбассе и обвинить в этом ополченцев.