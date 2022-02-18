В Пентагоне не увидели признаков отвода войск РФ от границы с Украиной

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не наблюдает никаких признаков отвода российских войск от границ Украины. Об этом он заявил на встрече с польским коллегой Мариушем Блащаком. Запись трансляции вела британская газета The Sun. По его словам, вместо этого происходит перегруппировка к границам, рассредоточение и подготовка логистических баз снабжения. Глава Пентагона отмечает, что идёт наращивание российских войск.

Недавно Россия сообщила, что её войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений, но на самом деле войск на границе стало ещё больше. Мы видим признаки того, как войска готовятся к началу вторжения, — заявил Остин.

Он добавил, что нет никаких доказательств того, что президент РФ Владимир Путин дал приказ на отвод войск от границ Украины.

О наблюдаемом приближении российских войск к украинской границе и пополнении запасов донорской крови глава Пентагона заявил ранее и на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что «нападение» российских войск на Украину можно ожидать в ближайшие несколько дней. Позже The Washington Post сообщила, что США получили разведданные, которые якобы свидетельствуют о том, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной представляет собой преднамеренную уловку. Её цель — ввести в заблуждение Вашингтон.