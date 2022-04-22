В Пентагоне не стали комментировать слова Зеленского о визите в Киев Остина
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:01, 24 апреля 2022
Ллойд ОстинФото: Lisa Ferdinando/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Официальный представитель Пентагона Сью Гоф заявила, что министерство обороны США не комментирует слова украинского президента о визите в Киев главы военного ведомства Ллойда Остина. На эту тему она отказалась говорить, сообщает ТАСС.
Мне нечего сообщить вам по этому поводу, — подчеркнула Гоф.
Агентство отмечает, что в Госдепартаменте США также не стали реагировать на заявление Владимира Зеленского о том, что в Киев Остин приедет вместе с госсекретарём Энтони Блинкеном.
Ранее стало известно, что 23 апреля украинский президент объявил о визите 24 апреля на Украину Остина и Блинкена. На одной из станций киевского метро, где Зеленский проводил пресс-конференцию, он рассказал, что с американскими чиновниками планируется обсудить вопросы поставки вооружений.