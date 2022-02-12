В Пентагоне не смогли раскрыть детали инцидента со своей подлодкой у Курил

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нашпигована оружием НАТО. При этом присутствие советников с Запада увеличилось кратно, рассказала она в эфире «Соловьёв Live».

Украина нашпигована оружием, это оружие, которое поставляется натовскими странами во главе с США, Британией и так далее, — подчеркнула дипломат. Она добавила, что за два последних месяца число инструкторов на...