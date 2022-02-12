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В Пентагоне не смогли раскрыть детали инцидента со своей подлодкой у Курил

00:20, 13 февраля 2022
В Пентагоне не смогли раскрыть детали инцидента со своей подлодкой у Курил Фото: US Navy/Global Look Press
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Министерство обороны США в курсе новостей о ситуации со своей атомной подводной лодкой у Курильской гряды. При этом детали инцидента Пентагон обсуждать не намерен, сообщает ТАСС.

Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений, — отметил собеседник агентства.

Американского военного атташе ранее вызывали в Минобороны РФ, когда стало известно, что атомная подлодка типа Virginia обнаружена в районе проведения плановых учений сил Тихоокеанского флота (ТОФ) около острова Уруп Курильской гряды.

Подлодка резко покинула район учений.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ вызвало военного представителя Соединённых Штатов в связи с появлением американской подлодки в территориальных водах России. Дополнительно отмечается, что американская подлодка применила самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического оборудования.

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