В Пентагоне намерены завершить все войны, в которых участвуют США

https://static.news.ru/photo/4fa347f4-2686-11eb-a966-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lance Cpl. Robert Kuehn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Желание окончить нынешние вооружённые конфликты с участием США выразил исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер. Он направил сотрудникам соответствующий меморандум.

Мы не народ вечной войны — это противоположность всему, за что мы выступаем и за что боролись наши предки. Все войны должны закончиться, — цитирует его «Интерфакс».

В качестве примера Миллер назвал борьбу США с запрещённой в России группировкой «Аль-Каида». Он считает, что война с ней, начавшаяся ещё в 2001 году, не окончена.

По его словам, США на пороге победы над «Аль-Каидой» и её союзниками, однако американцам нельзя повторить предыдущую «стратегическую ошибку», упустив из виду перспективы окончания конфликта. По его мнению, нельзя упускать лидирующее положение в конфликте.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты Америки во время «войны против терроризма» в Афганистане допустили «серьёзные ошибки». Об этом заявил экс-глава республики Хамид Карзай, занимавший высший руководящий пост в стране с 2004 по 2014 год.

Белый дом начал боевую операцию против радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане в 2001-м. Вашингтон объяснил это тем, что террористы прятали бандитов террористической группировки «Аль-Каида», совершивших теракты 11 сентября 2001 года. Правительство талибов свергли, к власти в Кабуле пришёл лояльный США режим, с которым радикалы начали вооружённое противостояние.